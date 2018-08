Svaligiata nella notte la villa di Diego Dalla Palma, bottino di 50mila euro. E lui si sfoga su Fb

Sabato 18 Agosto 2018, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 16:02

Ignoti hanno assaltato questa notte per un bottino di almenola villa di, 67 anni, truccatore, scrittore, imprenditore e personaggio televisivo originario di Enego, considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale. A scoprire l’assalto alla villa con lo sfondamento di unaè stato lo stesso Diego Dalla Palma che attorno all'una è rientrato a casa dopo una. Immediata da parte sua è stata una telefonata al 112.LEGGI ANCHE Alessandro Gassman, ladri in casa dell'attore al centro di Roma: rubati i premi del papà Vittorio I ladri hanno rubato anche ildel professionista dell’immagine, che in tono pacatosul Facebook. «La vita riserva sempre nuove sorprese e questa non me l'aspettavo, ma tant'è… Non so cosa dire, ladella propria casa è uno scempio. Potrebbero avere rubato il pc a scopo di, ma non mi piegherò a ricatti. È un momento difficile, ma passerà». Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa.