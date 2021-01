Domenica Live, Christian e Dora Moroni insieme per nuove sorprese

«Felici». Christian non usa mezzi termini per descrivere la gioia ritrovata insieme all’ex moglie Dora Moroni. La coppia, tornata insieme, già in studio la scorsa settimana, torna a Domenica Live, per una sorpresa speciale.

Barbara D’Urso mostra un videomessaggio di loro figlio Alfredo, che vive in America. Si parla poi della nipotina che vive in Bolivia. Guardando il video di una sorpresa fatta dalla stessa Barbara D’Urso, anni fa, in trasmissione, quando aveva portato la nipotina a incontrare nuovamente i nonni, dopo anni, Christian si commuove e, con gli occhi lucidi, dice alla conduttrice: «Mi fai morire».

La sorpresa arriva anche questa volta, seppure a distanza. La nipotina ha scritto una lettera, in cui promette di tornare presto a trovare i nonni.

E sono ancora occhi lucidi per Christian e sorrisi emozionati per Dora Moroni.

Barbara D’Urso, poi stuzzica la coppia, invitandola a immaginare la nipotina oggi, più grande. E così, arriva il collegamento in diretta.

Mamma e nipotina parlano di Christian, gli dicono quanto lo amano. E si commuovono tutti. La madre della bimba, in video, ha la voce spezzata.

Christian scoppia in lacrime.

E si continua così, tra dichiarazioni d'affetto e lacrime. A chiudere è la nipotina, cantando un brano per il nonno.

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA