Non è la D'Urso: faccia a faccia tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Mercoledì 19 Giugno 2019, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 16:34

Dopo le numerose indiscrezione ora abbiamo l'ufficialità: questa seranell'ultima puntata di. Ci sarà invece il primo veroConfermato anche Morgan. Infine Walter Nudo replica a Lele Mora.Stasera, mercoledì 19 giugno 2019, in prima serata su Canale 5, uTanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento. Atto finale del giallo Mark Caltagirone:dopo le confessioni e le accuse reciproche saranno per la prima volta entrambe in studio. Nel corso dello spazio dedicato al caso più discusso dell'anno, sarà raccontata anchedi "Live" per la presenza in studio di Pamela Prati.che in esclusiva, mostrerà le immagini del giorno dello sfratto. La casa del cantante è stata venduta all'asta. In studio, anche Jessica Mazzoli, ex compagna e madre di sua figlia, che Morgan non ha visto per anni.Inoltre,, che ha rivelato di aver pagato dei call center per fargli vincere L'Isola dei Famosi.