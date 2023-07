Fabrizio Corona e la rivoluzione tv: «Finito il mondo D'Urso, finita l'epoca Fazio». Poi la frecciata a Ilary Blasi

Il tiro al bersaglio. Come poteva esimersi da esprimere la sua opinione sui cambiamenti di Mediaset e Rai, Fabrizio Corona? Proprio lui che in questa azienda ha lavorato per diversi anni e conosce tutti? Ed ecco che l'ex re dei paparazzi ha scritto il suo pensiero in una story Instagram. «Finito il mondo D'Urso, finita finalmente l'epoca di Fazio, la Berlinguer a Mediaset, la Gentili alle Iene» inzia così il lungo messaggio di Corona che spara a zero tutti, da Rai a Mediaset, sottolineando i cambiamenti. Immancabile il commento pungente su Ilary Blasi: «La Blasi a las Vegas (per sempre con prossima apertura Onlyfan)» dice. E continua...

Come fosse un elenco della spesa, Corona nomina diverse persone del mondo dello spettacolo accostandole ad un commento al veleno, e lanciando una domanda finale. «La rivoluzione informazione sta cambiando e ci sarà una rivoluzione...voi siete pronti? voi del settore sapete cosa fare?» e aggiunge sul finale: «Io si». Insomma, la rima «Corona non perdona» non è passato di moda e oggi è più calzante che mai.

Da sempre, l'ex paparazzo che per anni ha visto su di lui le luci dei riflettori, per anni ha sempre parlato senza filtri. E oggi, nuovamente, torna a farlo nominando anche quelli che sono stati e sono i suoi nemici.