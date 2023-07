Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai: la giornalista di 'Cartabianca' passerà a Mediaset. Monica Giandotti favorita per sostituirla

Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 32 anni ed è pronta ad approdare a Mediaset. Sembra ormai tracciata la strada della giornalista, che ha presentato le dimissioni, nonostante il corteggiamento di viale Mazzini, riporta il Corriere della Sera.

Lunedì mattina l'ad Roberto Sergio aveva fatto sapere di essere «in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico Cartabianca». Il silenzio della giornalista, sollecitata a comunicare la sua decisione entro domenica sera, era stato eloquente.

La controfferta Rai

Nelle ultime ore la Rai l'aveva tentata con una controfferta economica, ma la decisione di cambiare sponda e passare a Mediaset era già presa.

«Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3», aveva detto Roberto Sergio.

Chi al suo posto?

Si apre adesso la corsa al sostituto, che dovrà risolversi in poche ore. Favorita al momento Monica Giandotti, che si è congedata ufficialmente dalla conduzione di Agorà, in attesa di un nuovo ruolo in Rai.