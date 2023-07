Myrta Merlino a Pomeriggio 5, la favorita per il posto di Barbara D'Urso. Sfuma la Panicucci: la svolta di Pier Silvio Berlusconi

Barbara D'Urso ha lasciato Pomeriggio Cinque dopo 15 anni. La notizia, arrivata sabato pomeriggio, è stata annunciata da Mediaset con un comunicato bomba, che ha spiazzato anche gli addetti ai lavori. Non sono noti i motivi della rottura, ma sembra certo che alla base ci siano incomprensioni e vedute diverse tra la conduttrice e i vertici dell'azienda. Al suo posto, nelle ultime ore, si è fatta largo una candidatura forte e che segnerebbe un cambio di rotta: Myrta Merlino.

Nell'estate che, per quanto riguarda la televisione, è già annoverabile come la più movimentata degli ultimi anni, i colpi di scena non sono di certo finiti.

In attesa dell'annuncio dei palinsesti Mediaset (il 4 luglio), c'è fermento per scoprire chi colmerà il vuoto lasciato dalla D'Urso.

Tutti gli indizi sembrano portare a Myrta Merlino, che ha lasciato La7 e, nonostante il corteggiamento Rai, si sarebbe accordata con Mediaset per accaparrarsi la fascia pomeridiana (nonostante avesse chiesto alla sua vecchia azienda una prima serata, senza essere accontentata). Non è ancora chiaro con quale format, ma se il rumor fosse confermato, rispecchierebbe quel cambio di paradigma voluto da Pier Silvio Berlusconi, che ha chiesto ai suoi autori di alzare il livello dei contenuti, mettendo da parte il trash.

Tra i candidati a prendere il posto di Barbara D'Urso c'era, per forza di cose, anche Federica Panicucci, che da anni è volto di Mattino 5. La conduttrice poteva certamente ambire al salto nella fascia con più ascolti, ma l'azienda l'ha confermata alla conduzione del suo programma anche per il 2023/24. A lei hanno pensato in molti sui social, dopo l'addio della D'Urso.

Dopo l'annuncio dell'addio a Pomeriggio 5, è un tema anche il futuro di Barbara D'Urso, legata ancora a Mediaset da un contratto che scadrà al termine di quest'anno. Il passaggio in Rai sembra la strada più probabile. Per lei si era ipotizzata una sedia nella giuria di Ballando con le stelle. Anche su questo, non sono esclusi colpi di scena.