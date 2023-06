Bianca Berlinguer via dalla Rai? La conduttrice di Cartabianca, secondo alcune voci, non sarebbe contenta del nuovo palinsesto Rai rispetto al suo programma, che la vedrebbe dopo la pausa estiva in concorrenza con fiction molto forti oppure programmi come Belve di Francesca Fagnani o Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi. Una sovrapposizione rispetto al pubblico femminile di riferimento - sarebbe questa la tesi della conduttrice - che la svantaggerebbe negli ascolti. Berlinguer avrebbe avuto un incontro (definito però interlocutorio) con il nuovo ad di Viale Mazzini Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi.

APPROFONDIMENTI Rai: Report la domenica al posto di Fazio, Maggioni sostituisce Annunziata e Bortone subentra a Gramellini. Il palinsesto Barbara d'Urso sostituita da Enrico Papi? L'opinionista dell'Isola potrebbe tornare alla conduzione di un suo cavallo di battaglia Belen cacciata da Mediaset? Fabrizio Corona svela la verità: ecco cosa è successo veramente

Rai: Report la domenica al posto di Fazio, Maggioni sostituisce Annunziata e Bortone subentra a Gramellini. Il palinsesto

Bianca Berlinguer, futuro a Mediaset o La7? Cosa sappiamo

A questi rumors, se ne sono poi aggiunti altri (come quello di Libero oggi) che vorrebbero addirittura un possibile trasloco a La 7 o Mediaset. Un passaggio, in quest'ultimo caso, che - alla pari di quello Luciana Litizzetto alla trasmissione Tu si que vales su Canale 5 - avrebbe certo del clamoroso, per una conduttrice che non è mai stata identificata con il centrodestra. Cambi paragonabili, se concretizzati, a quello negli anni Novanta di Michele Santoro a Mediaset con Moby Dick.

Peraltro a Cologno Monzese lavora già Laura Berlinguer, giornalista di Studio Aperto, anche lei figlia dell'ex leader del Pci Enrico. Dopo gli addii di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Massimo Gramellini e Lucia Annunziata si profilerebbe quindi un altro abbandono per la terza rete del servizio pubblico.

Ma intanto in Rai si va delineando il nuovo corso. Il programma di inchiesta Report sostituirà Che tempo che fa. Nel gioco a incastro, il programma di Ranucci sarà rimpiazzato da Presadiretta di Alessio Iacona e, in seconda serata, ci sarà un talk con Nunzia De Girolamo. Al posto di Lucia Annunziata, la domenica pomeriggio, ci sarà invece Monica Maggioni, con un progamma di taglio diverso, in cui ci dovrebbe essere più spazio per il reportage. E ancora, a settembre ci sarà il ritorno di Pino Insegno con Il mercante in fiera.

Ma non c'è solo il palinsesto in ballo in Rai: una settimana fa, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato l’ad Sergio, la presidente Marinella Soldi, il dg Rossi. Tra i temi, il futuro del canone e la trasformazione della Rai in Digital Media Company.