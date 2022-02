Federico Fashion style torna in tv con la nuova edizione de 'Il Salone delle Meraviglie': «Sarò pazzesco»

Le forbici e le spazzole dell'hair stylist più noto d'Italia, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, tornano a modellare le acconciature dei clienti più affezionati. Partirà martedì 8 febbraio la quinta edizione del suo programmma: "Il Salone delle Meraviglie". Prodotta dalla società Pesci Combattenti per Discovery Italia, la nuova edizione sarà trasmessa in prima tv su Real Time con due episodi a settimana alle 22,40. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+. Tante le novità della quinta stagione, in primis la scelta di ambientarla nel nuovo salone a Napoli. Ma non solo. A fine stagione, Federico farà un cambio radicale: trasferirà il suo storico salone ad Anzio, Roma, in uno spazio più rinnovato e glamour.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Federico Fashion Style a Napoli, show in tv tra strass, tacchi e... LACRIME DI PADRE Federico fashion style, senza filtri a Verissimo: «Sophie... LA COPPIA Federico Fashion Style, la moglie Letizia Porcu su tutte le furie:...

Nuova stagione e nuova location, anche un nuovo Federico?

«No, un nuovo Federico non direi. Il segreto del successo per Il Salone delle Meraviglie è stato raccontare chi sono io, senza filtri, senza finzione. E, per mantenere questo successo, nel corso di tante edizioni è stato fondamentale conservare sempre la mia personalità. Vedrete sicuramente tanti look e outfit diversi ma io resto sempre me stesso: pazzesco».

Quanto è stato difficile gestire l’organizzazione con la pandemia?

«Sicuramente è stato difficile reinventarsi per non lasciar morire tutto quello che, con tanta fatica, ho costruito in questi anni. La pandemia è uno stato emergenziale con cui abbiamo imparato a convivere, con grandi difficoltà iniziali. trovando il modo di non far perdere il lavoro a nessuno e questo mi rende felice e orgoglioso. Grazie a questo sono ancora qui oggi, con questo programma e con i miei saloni».

Napoli e clienti partenopee: cosa si aspetta dal pubblico?

«Ho amato da subito Napoli e le mie clienti, che attendevano da parecchio che aprissi un salone lì. Sono donne colorate, molto glamour e fashion proprio come la loro città. Esprimono tutta la loro voglia di vivere anche attraverso le loro chiome e questo mi dà modo di sbizzarrirmi, come piace a me. Cosa mi aspetto? Che il pubblico si diverta, ovviamente!».

Anticipazioni sui nuovi look che vedremo?

«Ne vedrete ovviamente di tutti i colori! Quello che vi posso anticipare è che quest’anno le mie clienti vanno pazze per i capelli ondulati, molto voluminosi, super glamour e molto molto lucidi. Certo, le richieste super stravaganti non mancheranno di sicuro».

Spoiler di fine stagione: il nuovo salone ad Anzio, perchè?

«Sì, a fine stagione ci sarà un cambiamento radicale. Il salone storico di Anzio è il mio luogo del cuore, li è nato tutto: i miei sogni, le mie aspettative, lasciare quel posto non è stato semplice. Ma niente resta fermo. Sono una persona che caratterialmente si butta, questo non vuol dire che sia stato semplice. Nella quinta stagione vivrete con me tutto questo: un passaggio importante della mia vita. Sono molto soddisfatto della nuova location del Salone, un luogo più glamour e fashion dove accogliere le mie clienti più affezionate».