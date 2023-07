Flavio Insinna fuori dalla Rai, in quale rete andrà e quale show condurrà: l'indiscrezione

Tra chi a e chi viene, dopo l'uscita dei palinsesti Rai alcuni dei grandi conduttori della rete sono ancora senza programma televisivo. Tra questi c'è Flavio Insinna che si è visto "strappare" la sua "Eredità" da Pino Insegno. Quale sarà il futuro dello showman? Gli unici impegni che oggi lo legano alla Rai sono gli speciali di Techetechetè in prima serata, che hanno subito uno slittamento ad agosto, e la partecipazione al film La stoccata vincente, dove recita con Alessio Vassallo. La7 però, che ha lanciato anche lei i suoi palinsesti, è rimasta senza conduttore per Lingo – Parole in gioco, programma che era timonato da Caterina Balivo, che torna a Viale Mazzini.

E TvBlog azzarda che Urbano Cairo potrebbe puntare tutto proprio su Flavio Insinna dandogli la conduzione di Lingo - Parole in gioco creando così una "battaglia" d'auditel diretta ogni giono con L'Eredità che va in onda allo stesso orario. Sarà davvero così? Certo è che Lingo deve ancora trovare il suo capitano. Diversi, oltre Insinna, sono i nomi che sono usciti, Teo Mammuccari e Roberta Capua erano stati accostati alla trasmissione, con entrambi che hanno negato contatti.