Sabato 19 Ottobre 2019, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 17:18

Flora Canto a Vieni da me, arriva un pacco in diretta e lei scoppia a piangere. Caterina Balivo la consola. Momento emozionante durante la puntata di venerdì 18 ottobre. La compagna di Enrico Brignano si è raccontata nel salotto di Rai1, ma all'improvviso è successo qualcosa che l'ha fatta commuovere.In diretta, è arrivata una cassetta di mandarini, con all'interno una lettera. Alla vista del particolare pacco regalo, Flora Canto si è sciolta in lacrime. Caterina Balivo ha cercato di consolarla: «Non voglio far piangere le persone, se non te la senti, non leggere la lettera in diretta».Ma alla fine Flora Canto legge il messaggio. Si tratta di un bigliettino romantico del compagno Enrico Brignano. «Enrico - spiega la concorrente di Tale e Quale Show - viene da una famiglia di fruttivendoli. E all'inizio mi ha conquistato regalandomi proprio cassette di frutta». Mentre ascolta il racconto, Caterina Balivo mangia i mandarini e Flora Canto conclude ironica: «Intanto, te li sei finiti».