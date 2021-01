GF Vip, Juliano corre in aiuto di Dayane Mello: «Mia sorella ha raccontato la verità su mia madre». Dopo l’incontro della scorsa settimana per la modella brasiliana c’è una bella sorpresa che le ha fatto tornare il sorriso e che ha commosso il pubblico.

Nella scorsa puntata del Grande fratello Vip Dayane ha ricevuto un video della mamma che ha sbugiardato la modella in diretta a proposito della sua infanzia difficile: «Ho avuto tante difficoltà – ha raccontato la mamma - ma non sono mai stata una prostituta in vita mia».

Alfonso Signorini le chiede un commento dopo aver riflettuto per tutta la settimana e Dayane ha risposto: «Questo discorso mi fa soffrire tanto. È difficile provare un sentimento. Quando dice che mi ama mi ferisce il cuore, perché in questo momento non la amo ma voglio lavorarci su questo rapporto. Lei è dall'altra parte del mondo, ma di una cosa sono sicura: so quanto ha sofferto, se posso darle un po' di gioia lo farò».

Ma per Dayane è anche tempo di sorridere e in collegamento dal Brasile c’è il fratello Juliano che la difende da tutte le accuse: «Alfonso, tutto quello che ha detto mia sorella su quello che abbiamo passato è tutto vero, non vogliamo fare del male a nessuno. La vita che abbiamo adesso ce la siamo meritata. Dayane ti voglio bene, non devi provare niente a nessuno, quello che hai detto è vero e non devi dimostrare niente a nessuno, un giorno ci avvicineremo alla nostra madre biologica. Dayane non sa tutto, ma tutto quello che ha detto è vero, io mi ricordo tutto. Sei già la vincitrice, ti aspetto in finale».

