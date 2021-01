Alfonso Signorini comunica il prolungamento del GF Vip, Tommaso Zorzi sotto choc: «Sto male»

Alfonso Signorini comunica ai ragazzi il prolungamento del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi sotto choc: «Sto male». Le voci che urlavano fuori la casa lo avevano anticipato ora è arrivata la conferma ufficiale, ma ancora non è stata svelata la data corretta della finale.

In settimana alcune persone fuori la casa del Grande fratello avevano urlato che la finale del programma si sarebbe svolta il 26 febbraio e non l’8 come previsto. La notizia aveva gettato nello sconforto alcuni concorrenti e in particolare Tommaso Zorzi.

Durante la trentatreesima puntata Alfonso Signorini ha ufficializzato il nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip: «Siete provati, avete sentito notizia arrivate dall'esterno so che vi state domandando dov'è la verità è giusto e doveroso darvi notizia di prima mano. La fine del programma si avvicina, non vogliamo trasformarvi in cavie da laboratorio. Siete persone e questo è importante dirlo. La finale è quasi alle porte, dalla prossima settimana torniamo di nuovo anche all'appuntamento del venerdì e sarà così fino alla fine del programma. Se il programma si è così prolungato è merito vostro, per questo le luci della casa resteranno accese ancora per un po', questo significa che la finale non sarà l'8 febbraio come previsto ma non molto tempo dopo. Sarà entro la fine di febbraio, non sto parlando del 28 o del 27. La fine del programma sarà entro la fine di febbraio, vi daremo al più presto la data, vi aspettano tre settimane piene. Se non ve la dò questa sera è perché ancora non lo sappiamo perché è un tale successo e la gente vi vuole e vi ama sempre di più». La faccia disperata di Tommaso è emblematica.

«Consapevoli che sappiamo che non dobbiamo abusare della vostra stanchezza, ho voluto che il programma si protraesse ma non oltre la fine di febbraio» conclude Signorini. Oppini in collegamento consola Zorzi :«Tommaso ti capisco perché ci sono passato anch'io. Tu hai fatto un percorso splendido, da solo dall'inizio alla fine. Ero tuo amico dentro e lo sarò fuori. Non mollare adesso perché io sono qua, sono qua che ti aspetto. Hai fatto 30, devi fare 31. Il tuo percorso era già bello da dentro fuori lo è ancora di più»

Durante la pubblicità Tommaso ha un crollo di nervi «No ragazzi io sto male! Non ne ho mai sofferto ma qui ho gli attacchi di claustrofobia, ho una vita fuori, degli affetti, il cane ad una persona, non è che uno può sparire così». Da quel momento non ha più proferito parole. Una volta terminata la diretta Zorzi si è chiuso in bagno a vomitare.

