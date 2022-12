Gf Vip, puntata del 10 dicembre: Charlie Gnocchi e Attilio Romita in nomination. Nessun eliminato

Charlie Gnocchi e Attilio Romita i nominati della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip che abbiamo seguito giovedì 10 dicembre minuto per minuto su Leggo.it. Nessun eliminato per questa sera.

LA DIRETTA

Le nomination

Anche questa settimana le donne sono immuni alle nomination. Tra gli uomini, invece, rimangono immuni Luca Onestini, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. A cominciare le nomination per la prossima settimana è stato Luca Onestini, che ha nominato Luca Salatino: «Nomino lui perché non abbiamo legato molto». Daniele Dal Moro non ci sta e la definisce una «parac**ata», dato che ha fatto la stessa cosa la scorsa settimana contro di lui.

Sommando le nomination delle ragazze e quelle dei ragazzi, questa settimana sono a rischio eliminazione Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

Il passato di Edoardo Donnamaria

Non è stata una bella adolescenza quella di Edoardo Donnamaria che è sempre andato contro i suoi genitori per ottenere l'indipendenza: «A 18 anni sono andato via di casa e solo lì ho iniziato a vivere». «In famiglia non venivo mai considerato, dovevo sempre alzare la voce per farmi considerare dai miei genitori», ha confessato il vippone prima di poter incontrare la mamma Chicca.

Dopo aver incontrato la mamma, Edoardo le ha presentato per la prima volta Antonella Fiordelisi, con cui sta avendo un flirt turbolento da qualche settimana: «Siete bellissimi ragazzi ma basta litigare, vivete questo amore con gioia e allegria. Lui deve avere gli occhi sempre lucidi», ha commentato la mamma Chicca orgogliosa del percorso di suo figlio.

Tutti contro Daniele Dal Moro

Dopo la diretta della scorsa puntata, è avvenuto un duro scontro tra Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti: «Non ti stupire se poi finisci in nomination», ha urlato la vippona contro Daniele, insunuando che non è riuscito a creare un bel rapporto con il resto degli inquilini. Ad attaccarlo anche Alberto De Pisis: «Smettila di urlare contro una signora di 60 anni».

L'intervento di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini si trova in quarantena per poter entrare dentro la Casa il prossimo lunedì, Alfonso Signorini ha colto l'occasione e si è collegato con l'ex gieffina per salutarla e svelare ai telespettatori che Ginevra ha contratto il Covid e che potrà entrare in casa solo dopo essere risultata negativa al test del tampone.

Marco Bellavia durante la settimana ha commentato l'entrata di Ginevra all'interno della Casa e ha espresso il suo dissenso nei confronti della scelta del Grande Fratello di darle una seconda possibilità. A prendere le difese di Ginevra è sceso in campo Alfonso Signorini che non ha gradito la scelta di attaccare il Grande Fratello su Twitter.

Il verdetto

Daniele Dal Moro è il favorito della settimana e Charli Gnocchi è il meno votato dal pubblico, non esce dalla casa ma passa direttamente in nomination per il prossimo appuntamento del reality show, mentre Daniele è immune. Nessun eliminato durante questa puntata del Gf Vip.

Attilio Romita e Sarah Altobello

Negli ultimi giorni è nato del tenero tra Attilio Romita e Sarah Altobello, che però ha fatto parecchio discutere sia dentro la casa che fuori. Ad intervenire sui social, la moglie del giornalista, Mimma Fusco, che ha commentato disgustata il video del bacio avvenuto tra i due vipponi durante la settimana: «Vomito».

Nel frattempo Mimma Fusco, attivissima sui social, ha ringraziato Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini per aver speso belle parole nei suoi confronti. Al contrario, come volevasi dimostrare, ha attaccato Sarah Altobello e Orietta Berti: «Ma cosa stai dicendo?».

Wilma Goich e il divorzio da Edoardo Vianello

«A un certo punto ti stanchi e non ce la fai più», ha raccontato Wilma Gioch circa il suo divorzio con l'ex marito Edoardo Vianello. Alfonso Signorini ha spiegato alla vippona che proprio in questi giorni è uscito il libro dell'ex marito, in cui diverse storie che racconta sono diverse da quelle che Wilma aveva raccontato in precedenza.

In un capitolo del libro si legge che a tradire e distruggere il matrimonio, in realtà, è stata proprio Wilma. Ma la vippona smentisce, confessando di non avere mai amato nessun altro, ma si era solo stancata della situazione, perché ormai la relazione era giunta al capolinea: «Ho tradito Edoardo solo dopo essere stati dall'avvocato. Non sono mai andata a letto con qualcuno quando stavo insieme a mio marito».

«Ho avuto altre storie dopo Edoardo ma non l'ho mai portato a casa per il rispetto di mia figlia», ha chiosato Wilma, tornando in salotto insieme agli altri inquilini.

L'attacco di Antonella Fiordelisi

Durante la settimana Antonella Fiordelisi si è fatta delle nemiche all'interno della Casa: prima Giaele De Donà, poi Micol Incorvaia e ora anche Oriana Marzoli. «Pur di stare con Antonino Spinalbese farebbe qualsiasi cosa, è una sottona», ha detto Antonella contro la showgirl venezuelana.

Oriana, dal canto suo, si difende dalle dure parole di Antonella, accusandola di non esserle stata accanto durante i problemi avuti con Antonino Spinalbese.

I nuovi volti

Riccardo Fogli e Milena Miconi saranno i due nuovi volti che entraranno nella casa del Gf Vip a partire da lunedì. Insieme a loro, farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà anche Ginevra Lamborghini, già annunciata da Alfonso la scorsa settimana.

Alfonso Signorini ritorna in studio per dare il benvenuto alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e ai telespettatori. La puntata ha inizio con il capitolo su Antonella Fiordelisi che durante la settimana ha discusso con le altre donne all'interno della casa.

La puntata comincia da un'altra prospettiva: Alfonso Signorini, infatti, ha dato il via al ventunesimo appuntamento direttamente dalla porta rossa della casa più spiata d'Italia per mostrare ai telespettatori tutti gli addobbi natalizi e per poter dare il benvenuto ai ragazzi direttamente dal giardino di casa.

Stasera, sabato 10 dicembre, in prima serata su Canale 5 va in onda il ventunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. I “vipponi” questa sera si metteranno in gioco in un divertente spettacolo: da “I will follow him” (colonna sonora del celeberrimo film Sister Act) a “Roma non fa la stupida stasera” (Rugantino).

Ad intrattenere lo show di questa sera ci sarà sicuramente Antonella Fiordelisi che, durante la settimana, ha collezionato sempre più nemiche: oltre a Micol Incorvaia, anche Giaele De Donà e Oriana Marzoli.

Per qualcuno che si scontra qualche altro che “si incontra”: Luca Onestini e Nikita Pelizon sono sempre più vicini. Non mancheranno le lacrime: grande sorpresa, infatti, per Edoardo Donnamaria che incontrerà la madre Chicca.

Questa sera a rischio eliminazione ci sono Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. Chi salverà il pubblico?