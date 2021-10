Gf Vip, Ainett Stephens eliminata: Francesca, Gianmaria e Carmen i nuovi nominati

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip vede l'uscita di un'altra donna: Ainett Stephens ha abbandonato per sempre la casa del Gf Vip e per lei nessun biglietto di rientro. Quindi la gatta Nera è definitivamente fuori. Il prossimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per lunedì 1 novembre alle 21.40 come sempre. Ma non appena una gieffina se ne va ripartono le nuove nomination. I vip immuni sono: Manila, Manuel e Aldo. La Volpe rende immune Davide, la Bruganelli Giucas. Anche questo televoto non sarà ad eliminazione, ma il più votato avrà la possibilità di scegliere chi mandare in nomination diretta il prossimo venerdì. Stavolta a giocarsi la permanenza saranno Gianmaria Antinolfi (che convince sempre meno sia dentro che fuori dalla casa), Francesca Cipriani (che comincia a essere pesante) e Carmen Russo (che rimane fuori da troppe dinamiche del gioco).

Gf Vip, l'avvertimento di Alfonso Signorini

Ma Signorini vuole essere chiaro e parte con i rimproveri: «Dalla prossima volta prenderemo dei provvedimenti disciplinari per chi farà nomination farlocche come quelle fatta questa sera da alcuni di voi». Il conduttore sono settimane che avvisa i concorrenti infatti che devono dire la verità e tirar fuori le vere motivazioni percui mandano in nomination i loro "colleghi" d'avventura.