Gf Vip , Pierpaolo Pretelli tronca con Elisabetta Gregoraci : «Voglio cose che tu non puoi darmi». Lei va fuori di sé. Ieri sera, subito dopo la puntata, è scoppiata un'accesa discussione tra l'ex velino e l'ex moglie di Flavio Briatore. Pierpaolo Pretelli, stanco del tira e molla con Elisabetta, decide di ridurre i rapporti. Ma andiamo con ordine.

I ragazzi della stanza arancione si stanno mettendo a letto, dopo la puntata. Andrea Zelletta consiglia a Pierpaolo Pretelli di non farsi influenzare dal giudizio degli altri sul rapporto con Elisabetta Gregoraci. Ma lui sbotta: «Io voglio delle cose che non arrivano mai, durante la settimana cerco di non pensarci. Ma quando le tirano fuori, mi tornano a galla e mi cambiano l'umore». A questo punto, Elisabetta s'infuria: «Non abbiamo una storia, ma a noi piacevano i nostri abbracci, i nostri sguardi, ma danno fastidio a tutti».

Pierpaolo Pretelli risponde: «Taglio i rapporti anche per te, così non sei più il bersaglio ogni volta. Io voglio delle cose che tu non puoi darmi». Elisabetta Gregoraci non la prende bene. Storia al capolinea? Staremo a vedere.

