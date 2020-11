Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip: «Vado via, devo stare con mio figlio». Concorrenti increduli. A poche ore dall'entrata di Paolo Brosio nella Casa, il giornalista avrebbe già "spoilerato" più di una notizia agli altri inquilini. E una fra tutte avrebbe fatto trasalire Elisabetta Gregoraci, tanto da dichiarare «Vado via prima». Ma andiamo con ordine.

Paolo Brosio, trasgredendo alle regole del Grande Fratello Vip, avrebbe raccontato ai compagni di avventura alcune news sul calcio e sull'emergenza sanitaria di cui. per regolamento, non avrebbe dovuto parlare. Non è tutto. Il giornalista avrebbe anche spoilerato la data della finale del programma: «Sarà in febbraio». Quest'ultima informazione ha fatto sobbalzare Elisabetta Gregoraci, dal momento che i concorrenti erano sicuri che il reality terminasse il 4 dicembre.

A quel punto, l'ex moglie di Flavio Briatore ha replicato: «Febbraio? Io me ne vado prima, a Natale devo stare con mio figlio». Prenderà provvedimenti il Grande Fratello per gli spoiler? Staremo a vedere.

