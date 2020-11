GF Vip, Enock fuori di sé con Adua Del Vesco: «Adesso mi incazz***», lei scoppia a piangere e interviene il Grande Fratello

Gf Vip, lite furiosa. Enock fuori di sé con Adua Del Vesco: «Adesso mi incazz***». Lei scoppia a piangere, interviene il Grande Fratello. Oggi, nella Casa è scoppiata un'accesa discussione tra Enock Barwuah e l'attrice siciliana. Motivo del contendere, il "format" in stile Uomini e Donne messo in piedi dal fratello di Mario Balotelli per risolvere le controversie tra gli inquilini vip.

L'idea non sarebbe piaciuta ad Adua Del Vesco che gli ha espresso con garbo il suo punto di vista: «Far in modo che Pierpaolo ed Elisabetta chiarissero di fronte a voi, magari può aver messo in imbarazzo Pierpaolo. Io in quella situazione non avrei voluto chiarire...». Pierpaolo Pretelli dà ragione all'attrice: «Mi sentivo gli occhi addosso, avrei voluto avere i miei tempi per parlare». A questo punto, Enock s'infuria con Adua Del Vesco: «Adesso mi incazz***. Mi vuoi far passare per quello che non sono, io non sono andato sul personale. Era per ridere».

Adua Del Vesco, basita dalla reazione, scoppia a piangere. Pierpaolo Pretelli cerca di mettere pace: «C'è un misunderstanding. Lei non voleva farti apparire per quello che non sei». Interviene il Grande Fratello a rimettere ordine: «Ragazzi mettete il microfono, Enock!». La lite rientra.

Ultimo aggiornamento: 19:37

