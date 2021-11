Nicolò Zenga, nozze senza familiari: lite con il fratello Andrea? Interviene papà Walter: «Sono fatti nostri»

Nicolò Zenga si è sposato con Marina Crialesi, ma nessuno della famiglia era presente. Il figlio di Walter ha provato a giustificare il fatto dicendo che per ora ha voluto fare una cerimonia intima per pochi ristretti e che per la festa ci sarà tempo. Ma l'arringa non regge per il gossip. Alle nozze infatti non era presente nessuno della famiglia e Andrea Zenga che sarebbe dovuto essere testimone è stato sostituito all'ultimo da un amico. Ad alimentare le chiacchiere ci si è messa poi una segnalazione arrivata da Deianira Marzano secondo la quale la vera motivazione per cui Andrea non fosse andato al matrimonio era per l'odio e l'invidia che Marina nutre nei confronti di Rosalinda Cannovò sua fidanzata.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Bebe Vio celebra il matrimonio fra Nicolò Zenga e Marina... IN LOVE Walter Zenga torna in Italia per Michela, un nuovo amore

Nicolò e Andrea Zenga, il gossip

Visto il rincorrersi dei rumors i fratelli Zenga hanno postato entrambi una foto che li ritrae insieme da piccoli: «Indissolubile since '93». Se questo doveva essere un modo per mettere a tacere le chiacchiere diciamo che non ci sono riusciti molto. Infatti sempre Deianira ha ripostato la foto e ha scritto: «Andrea Zenga è un bravissimo ragazzo e un ragazzo perbene, nel caso ci fosse l'ipotesi che la sua ragazza non fosse vista con piacere al matrimonio e lui abbia deciso di non andare, non vuol dire che non voglia bene al fratello».

La reazione di Walter Zenga

Ma ora è intervenuto anche Walter Zenga. Una risposta diretta alla gossippara Marzano che lei stessa ha ricondiviso. «Rispondo a lei per rispondere a tutti... saranno fatti nostri su come e quando organizziamo le cose? Non c'era Andrea, non c'era Adua, non c'ero io, mia moglie e i miei due piccoli. Non c'era la famiglia di Marina e non c'era la mamma di Nicolò, volete sindacare anche su questo?» E conclude con un «Buona vita» che non si nega mai a nessuno.

Ma Deianara non è convinta: «Ma mi domando se è tutto ok, perchè arrabbiarsi così?»