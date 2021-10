Walter Zenga torna in Italia per Michela, un nuovo amore

Walter Zenga campione anche di cuori. Il portiere, seguito non solo in campo ma anche nella vita privata dai "paparazzi", è in questi giorni a Milano. I fotografi lo hanno individuato per le vie del centro in compagnia di una modella e influencer, la bionda Michela Motoc.

Dopo una cena romantica a lume di candela, i due hanno trascorso la serata nella casa milanese in cui Zenga si è trasferito nuovamente anche per motivi di lavoro (fa l'opinionista a Sky), dopo aver lasciato definitivamente gli Emirati Arabi e soprattutto l’ex moglie la blogger Raluca Rebedea.

La coppia, dopo una prima chiacchierata separazione, avevano cercato di ricucire il loro rapporto, soprattutto per il bene dei figli Samia e Walter Jr, ma il tentativo è stato inutile e insieme hanno deciso di dirsi addio per sempre. Senza rimpianti, soprattutto da parte dell’Uomo Ragno.

Perché ora a far battere nuovamente il suo cuore, potrebbe essere proprio l’affascinante Michela. Trentun anni, di origini rumene ma cresciuta in provincia di Verona a Cavaion, la ragazza vanta nel suo curriculum un terzo posto al Concorso Miss Europa Continental. Il colpo di fulmine sarebbe scattato a Dubai, dove Michela ha vissuto per due anni e da quel momento sarebbero diventati inseparabili.

La conferma arriva dalle tante dolci dediche che l'influencer pubblica sui suoi social, indirizzate proprio al suo campione. “Un cuore grato è una calamita per i miracoli”, ed è forse proprio quello che Zenga sta aspettando anche professionalmente. Il suo desiderio più grande, infatti, sarebbe proprio quello di tornare in panchina come allenatore, proprio come ai tempi d’oro. Certo è che anche il mondo dello spettacolo lo incuriosisce e non poco.

Negli ultimi mesi è stato molte volte ospite in programmi televisivi di intrattenimento e pare anche se fosse a un passo dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, proprio come ha fatto lo scorso non suo figlio Andrea, nato dal matrimonio tra Walter e l’ex conduttrice Roberta Termali. Aria da bel tenebroso e battuta sempre pronta, il campione avrebbe tutte le carte in regola per far centro nel cuore del pubblico. Per ora, intanto, si accontenta di far breccia in quello della seducente Michela.