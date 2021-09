Walter Zenga e la fine dell’amore con Hoara Borselli: «Ecco cosa non ha funzionato»

Walter Zenga è oggi felicemente sposato con la terza moglie Raluca Rebedea, ma torna a parlare di una sua celebre ex, la showgirl Hoara Boselli. Walter Zenga e Hoara Boselli sono stati fidanzati dal 1996 al 2002 per poi lasciarsi e l’ex portiere sembra oggi prendersi la responsabilità della fine della relazione: «Da maschio idiota – ha confessato – l’ho messa di fronte a un aut aut»

APPROFONDIMENTI SUPER VACCINATO Zenga, vaccino doppio per tornare in Italia: «C'è... GOSSIP Andrea Zenga beccato con un'altra, il video fa il giro del web:... POST Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e le polemiche social:...

Walter Zenga e Hoara Boselli si sono lasciati dopo dei anni d’amore e l’ex calciatore ammette le sue responsabilità per quanto accaduto: «Tra di noi – ha svelato in un’intervista a “Nuovo” - Non ha funzionato il fatto che io, da maschio idiota, l’avessi messa di fronte a un aut aut. Quando a lei hanno proposto di recitare nella soap Centovetrine, le ho detto che doveva decidere se accettare o stare con me e lei giustamente ha scelto la sua carriera».

Raluca Rebedea e Walter Zenga (Instagram)

Oggi Walter Zenga e Hoara Boselli sono ottimi amici, ma se lui potesse tornare indietro si comporterebbe in maniera diversa e appoggerebbe le sue esigenze: «Se potessi tornare indietro seguirei Hoara come aveva fatto lei qualche anno prima, mollando tutto per trasferirsi a vivere in America con me. Ma a 40 anni non avevo ancora la maturità di oggi».