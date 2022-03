Gf Vip, l'incontro tra Miriana e Biagio è tutto un'accusa: «Stai mentendo, non me lo aspettavo»

Il gossip non parla di altro: Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli si sono lasciati? Sasera nella semifinale del Gf Vip, Alfonso Signorini vuole saperne di più e chiede all'ex di Non è la rai le motivazioni reali che hanno portato alla fine di un rapporto che sembrava "perfetto". Non ha voglia di spiegare Miriana però davanti a tutti prima di incontrare Biagio: «Lui voleva parlare in privato, vivermi in privato… In realtà non è stato così. È successo qualcosa di strano quando sono uscita dalla Casa, sentivo una freddezza. L’ho cercato poi, certo che l’ho cercato…», racconta. Ma continua dicendo che vuole prima parare con lui: «Io ho ancora voglia di parlare con lui da sola, sto cercando un chiarimento da lui. – spiegando che – Aveva detto che non voleva portarsi dietro le telecamere e invece l’ha fatto. In questo momento in voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Alex prova ad affondare Barù: «Prendi in giro... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil torna nella casa (ma è un'altra): Signorini...

Gf Vip, Miriana Trevisan ha scaricato Biagio D'Anelli? Stasera la verità. Le anticipazioni

Gf Vip, la verità tra Miriana e Biagio non la sanno neanche loro

Nonostante le parole della Trevisan, Alfonso fa entrare Biagio per un confronto. I due non si sono mai più sentiti e la colpa non si è ancora capito di chi sia stata. Quando Signorini le chiede se è ancora innamorata dell'ex vippone, lìex moglie di Pago replica: «Sono confusa, sto ripensando a tutto quello che mi hanno detto: gli avvertimenti, gli aerei, la famiglia… Ora provo ancora dei sentimenti ma sono in una riflessione profonda». Biagio a questo punto comincia a racconatre quanto già detto nei vari talk show ma Miriana lo accusa: «Stai mentendo ed è una cosa molto triste, da te non me l’aspettavo». La verità non si è capita ma pare che la versione di biagio sia la più attendibile.