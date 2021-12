Gf Vip, Soleil prende le distanze da Alex Belli: «La persona che voglio è fuori di qui, con lui è speciale»

Soleil Sorge sorprende tutti. Dopo la dichiarazione d'amore ricevuta da Alex Belli in diretta Tv, l'ex naufraga prende le distanze dal suo nuovo spasimante con cui sembrava aver instaurato un bellissimo rapporto fatto di complicità e attrazione. I due concorrenti del Grande Fratello Vip sembravano pronti al passo successivo, ma Soleil fa dietrofront.

Alex Belli ha spiegato recentemente di amare sia la moglie, Delia Duran, che appunto la coinquilina del Gf Vip 2021, ma l’influencer non sembra ricambiare il sentimento. Nelle scorse ore si è confidata con Biagio D’Anelli, neo acquisto della casa più spiata d'Italia, e ha spiegato: «Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui», riferendosi al misterioso fidanzato più volte nominato dalla concorrente del Grande Fratello.

Soleil ha svelato che con il suo attuale fidanzato, seppur conosciuto pochi giorni prima l’inizio del reality, ha instaurato una relazione speciale, che ovviamente intende proseguire. E sulla possibilità che il compagno sia infastidito dalla vicinanza ad Alex Belli, Soleil Sorge replica: «Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché saprà anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni».

Incalzata da Biagio, Solei chiarisce il suo rapporto con Alex Belli: «A me interessa il rispetto dell’amicizia e del rapporto umano e quindi di spero che nessuno mi prenda in giro». A questo punto Biagio D'anelli le fa notare che Alex dovrà prendere una decisione definitiva tra lei e la moglie Delia Duran, ma Soleil la pensa diversamente: «Abbiamo un rapporto umano che va oltre, non è in considerazione il dover rinunciare alla nostra amicizia per il matrimonio o al matrimonio per la nostra amicizia. Quello che io ho con Alex con lui è uguale ma va oltre (riferendosi ancora al compagno ndr), oltre alla complicità c’è una sensazione che mi dà che ha buttato giù ogni paura e ogni blocco. Con Alex non ho questa cosa. Io credo di aver trovato in questa persona tutto quello di cui ho bisogno da parte di un uomo».

Soleil sembra molto risoluta nelle sue dichiarazioni e, adesso, dovremo aspettare la reazione di Alex che a più riprese ha dichiarato di amarla.