GF Vip, Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e le notti hot sotto le coperte: «Andare oltre mi sembrava eccessivo...»

Andrea Zenga è stato eliminato dal Grande Fratello Vip e lascia nella Casa le neo fidanzata, Rosalinda Cannavò. Una volta uscito dal Grande Fratello Vip per mano del televoto, Andrea Zenga ha raccontato cos’è realmente accaduto durante le notti passate insieme a Rosalinda Cannavò sotto le coperte, un “mistero” che tanto ha dato da parlare agli spettatori a casa.

Andrea Zenga è entrato nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre, a reality in corso: «Ho vissuto da dicembre nella casa – ha spiegato a “Casa Chi”, su Instagram - e da quando c’ero io Rosalinda è sempre stata se stessa, senza scheletri nell’armadio. Ho conosciuto una persona vera e mi baso su quello, quindi tutto quello che è successo prima cerco di non prenderlo in considerazione».

L’amore è sbocciato e le loro notti insieme hanno attirato l’attenzione dei telespettatori: «Ci sono stati baci perché c’è chimica, magari abbracci un po’ più intensi, ma niente di più. Andare oltre mi sembrava eccessivo, dei grattini, delle carezze sulla schiena...».

Ad attendere Rosalinda Cannavò fuori dalla casa del Grande Fratello Vip c’è anche l’ex fidanzato Giuliano Condorelli: «All'interno del reality è tutto ovattato e le conseguenze di quello che fai le paghi fuori. Credo però che Rosalinda abbia preso una decisione importante e io le starò vicino se vorrà. Partiamo da una buona base e spero di costruire qualcosa, é una cosa che deve nascere perché come coppia ci siamo vissuti solo una settimana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA