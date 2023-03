Giovanna Botteri e i lacrimogeni a Parigi: l'inviata Rai piange e non riesce a tenere gli occhi aperti

Temeraria, a fare l'inviata in strada, dove - come si suol dire - «succedono le cose». Giovanna Botteri, giornalista Rai inviata a Parigi - già in passato corrispondente prima negli Stati Uniti, poi in Cina, e in Francia dal dicembre 2021 - in collegamento con il Tg2 stava aggiornando i telespettatori su quanto sta avvenendo nella capitale francese in seguito alle proteste dopo la riforma delle pensioni del governo Macron.

Giovanna Botteri e i lacrimogeni a Parigi

Gli scontri in strada a Parigi hanno visto l'intervento delle forze dell'ordine che hanno disperso la folla usando dei lacrimogeni: e la stessa Botteri, durante il collegamento, viene duramente provata dall'effetto degli stessi lacrimogeni, come si nota nel video che sta già facendo il giro dei social. La giornalista non riesce ad aprire gli occhi, prova a stropicciarseli con entrambe le mani, ma ciò nonostante non demorde e con grande professionalità porta a termine il suo compito. Su Twitter in tanti la elogiano: «Eroica, stoica», scrive un utente.

Una Giovanna Botteri stoica in mezzo ai lacrimogeni, eccellenza del servizio pubblico Rai pic.twitter.com/Y1IJFydnxS — Ruben Trasatti (@darkap89) March 16, 2023