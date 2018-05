Giulia De Lellis e il ritorno a Uomini e donne: «Non avevo il solito mood, mi è servito per mettere un punto»

Giovedì 17 Maggio 2018, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia De Lellis è tornata a Uomini e donne dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip e la fine della sua relazione, nata proprio nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi, col tronista Andrea Damante.Giulia è stata presente durante la scelta di Nifular Addati e durante la trasmissione, complici anche i numerosi ricordi, si è più volte commossa, consolata proprio dalla tronista. Finite le emozioni e la diretta Giulia ha voluto ringraziare Nifular attraverso un video pubblicato da Witty in cui ha anche spiegato di essere felice di essere tornata proprio nel programma che le ha regalato la notorietà e una storia importante, anche se finita: «È sembra bello tornare qui perché è un po’ come stare a casa, anche se non sono venuta col solito mood. Soprattutto mi è servito per mettere un punto a determinate situazioni».«La scelta di Nilufar è stata bellissima, sentita ed emozionante. Non li conosco molto bene ma mi sembrano due ragazzi molto carini. Lei poi è stata davvero carinissima nei miei confronti. Le auguro davvero il meglio».