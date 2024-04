Melissa Satta, è amore con l'ex di Giulia De Lellis? La conduttrice e Carlo Beretta insieme a Madrid (con amici)

Cosa ci fanno Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta insieme a Madrid? C'è da dire che non erano soli ma con amici anche se la paparazzata di Chi li mostra molto vicini. Un lungo weekend vissuto tra lunghe passeggiate e lunghissime chiacchierate a due.

Gli ex famosi

Entrambi sono tornati single da poco. Melissa si è lasciata alle spalle, non senza qualche polemica social, la storia con il tennista Matteo Berrettini mentre, Carlo ha messo fine alla sua relazione con l'influencer Giulia De Lellis che, come mostra ancora il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha ritrovato subito l’amore con l’antiquario Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana. Le immagini, che “Chi” pubblica in esclusiva, ritraggono la showgirl nuovamente sorridente con Carlo. Immagini che possono rappresentare la nascita di una nuova amicizia o chissà di cos'altro ancora. Di sicuro oggi Melissa sembra aver ritrovato una pace e una serenità che aveva perso nell'ultimo periodo. Colpa certamente delle tante accuse ricevute, Daily Mail compreso, per lo scarso rendimento di Bere sui campi da tennis.

Diversa la storia di Carlo e quella vissuta, ormai molti mesi fa con Giulia e prima ancora con Dayane Mello.

Oggi entrambi i ragazzi si sono ritrovati sulla terrazza di uno dei tanti hotel di lusso della capitale spagnola per raccontarsi, confidarsi e finalmente ridere alla vita. E tra una risata e l'altra vedremo se la loro frequentazione continuerà...