Gomorra, donna Patrizia tornerà nella quinta stagione? L'indizio sui social

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attrice Cristiana dell'Anna torna a essere Donna Patrizia? È questa la domanda che sta tormentando il web, da quando l'attrice ha postato un'immagine (non troppo) criptica sul proprio account Instagram . La vediamo in camerino, davanti a uno specchio, con indosso jeans stretti e una maglietta nera, un abbigliamento che grida all'anonimato ma che i fan di Gomorra riconoscono come un outfit alla Patrizia, l'ex boss di Secondigliano.«Trucco e parrucco: perdita di identità propria, lacerante strappo, ricucito su una pelle nuova, maschera di vite, pur sempre mie», la didascalia aggiunta da Cristiana lascia intendere che, quello accaduto ad alcuni personaggi prima di lei, potrebbe essere replicato anche alla sua Patrizia, uccisa da Gennaro nel finale della quarta stagione di Gomorra.Come ben ricordiamo,e per questo è stata dapprima ingannata e poi punita con la morte. I fan hanno metabolizzato con amarezza questa piega degli eventi ma, da quel che invece vediamo su Instagram, pare che Cristiana dell'Anna sia pronta a. Quando l'attrice parla di «perdita d'identità propria» e «lacerante strappo, ricucito su una pelle nuova» potrebbe intendere che Patrizia dovrà fingere di essere morta e cambiare identità per sfuggire all'ira di Genny? Questo significa che la rivedremo in Gomorra 5? E, se così fosse, in che modo potrà tornare?