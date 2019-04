Grande Fratello 2019, Valentina Vignali choc: «Sopporterei altri 10 tumori, ma non un altro tradimento». Fan furiosi

Sabato 13 Aprile 2019, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 08:15

torna a far parlare di sé nella casa del. Dopo il frame delle gambe divaricate che ha fatto il giro del web, la cestista avrebbe fatto infuriare parte del pubblico del reality condotto daper alcune dichiarazioni molto forti relative ale alla suaCome riporta Comingsoon, Valentina Vignali avrebbe rivelato: «Sono stata proprio male. Avevo perso 12 kg. Adesso sono serena, sono tranquilla, ma io ho passato una schifezza rara per colpa del mio ex. L’ultimo anno è stato un tira e molla, me ne ha combinate di tutti i colori».La cestista ha combattuto una battaglia contro il tumore alla tiroide. Ma il suo paragone non sarebbe piaciuto a molti. E tra i follower di Barbara D'Urso c'è chi ne chiede la sospensione: «Spero prendiate provvedimenti,Va bene lo share, ma questo è troppo». Squalifica in vista? Staremo a vedere.