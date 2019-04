Grande Fratello, Alberico Lemme chiede scusa dopo le frasi choc: «Non volevo offendere nessuno»

Mercoledì 17 Aprile 2019, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 17:39

Torna il sereno nella casa del GF 2019. Dopo lea pproposito dei suoi figli «Se muoiono non mi importa», e soprattutto dopo aver scatenato forti reazioni nei concorrenti che ne hanno chiesto addirittura l'espulsione,dice il farmacista dei Vip, il gruppo sembra averlo perdonato, ma potrebbero essere comunque presi dei provvedimenti.Dopo lo scontro con la Vignali,ha chiesto scusa per le frasi scioccanti pronunciate sui suoi figli. Le scuse vengono accolte ma per le quote di Stanleybet l’atteggiamento provocatorio del farmacista dei VIP gli costerà la permanenza all’interno casa: Lemme si posiziona all’ultimo posto sul tabellone del “Vincente” a 30,00. Al televoto questa settimana ci sono. I primi due concorrenti dovrebbero essere più al sicuro a quota 5,00, mentre la professoressa e il fratello di Luca Onestini sono quelli più a rischio, rispettivamente a 10,00 e 15,00. Prosegue la fuga verso la vittoria la dolce, la “ragazza dal cuore di latta” che ha ispirato la canzone di Irama ora è a 4,00 volte la posta tallonata dalla cestista e influencer Valentina Vignali a 4,50. Si sale a 8,00 con Kiko Nalli e Cristian Imparato. Le polemiche con la cognata Wanda Nara aiutano Ivana Icardiche vede dimezzare la sua quota da 20,00 a 10,00, ma non Mila Suarez che passa da 20,00 a 25,00. Anche l’ex di Morgan, Jessica Mazzoli non convince e il bookmaker alza la posta da 11,00 a 15,00.Nei prossimi giorni scopriremo se la produzione intenderà prendere dei provvedimenti nei confronti di LemmeLemme.