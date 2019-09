Grande Fratello Vip 2019, Scialpi infuriato: «Offerto il minimo, come agli sconosciuti. I cachet da capogiro invece...»

Lunedì 16 Settembre 2019, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 17 Settembre, 06:30

Scialpi, o Shalphy come si fa chiamare da un po’, non farà parte dei reclusi della casa del Grande Fratello Vip 2019. Il cantante ha dato l’annuncio via Instagram e ha anche voluto far sapere il motivo della mancata partecipazione, il cachet inadeguato.Scialpi ha pubblicato un video dal suo profilo social in cui non ha risparmiato polemiche: «Dirò di no al Grande Fratello Vip – ha fatto sapere ai suoi fan - mi hanno offerto il minimo, quello che si dà agli sconosciuti. Appena mi chiedono di fare il GF vado in clinica, mi metto due belle tette, una quinta, mi sposo o Al Bano o qualcuno di famoso, mi faccio anche una fighett* così almeno avrò la possibilità di fare il Grande Fratello con un cachet».Il vdeo, se non bastasse, è accompagnato da una didascalia riassuntiva, in cui tagga anche Alfonso Signorini, al timone del programma: «Mi hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti mentre so che trattano compensi da capogiro evidentemente per il @grandefratellovip4 non valgo un gran che’! @alfosignorini @fanpage_cantanti__ @qui_mediaset @tgcom24 @endemolshineitaly #giorgiorestelli».