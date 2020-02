GF Vip 2020, Giovanni Conversano all’attacco di Serena Enardu: «Le corna rimangono per sempre»

Giovanni Conversano torna all’attacco della sua ex ai tempi di “Uomini e donne”, Serena Enardu. Serena è nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dove è entrata per riconquistare il fidanzato Pago che aveva lasciato durante Temptation Island Vip. Ieri sera per lei non è stata una serata facile e Giovanni ha detto la sua dal social.





Durante la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, Giovanni infatti ha commentato le avventure della sua ex, che tra l’altro ha litigato col fratello di Pago, e non è stato tenero. Dalle stories di Instagram infatti ha postato diverse frasi dedicate proprio a Serena: “La caratteristica delle corna è indelebile – ha scritto sul social - a chi si è attaccata una volta rimane per sempre (…) Le corna sono la medicina per gli inguaribili romantici”.

E’ stato inspirato anche dalla lite fra Serena e Pago (“La famiglia non si tocca… Ovviamente per chi ha un’idea di cosa sia la famiglia…”), senza farsi mancare una stoccatina sul rispetto: “Segui sempre le tre R: rispetto per te stesso, rispetto per gli altri, responsabilità per le tue azioni”.

