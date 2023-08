Inizia a prendere forma il nuovo Grande Fratello targato Canale 5. Dopo l'arrivo della giornalista del Tg5 Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista unica in studio (al posto di Sonia Bruganelli e di Orietta Berti) accanto al confermato conduttore Alfonso Signorini, ecco i primi nomi del cast dei concorrenti che entreranno nella Casa di Cinecittà nelle prossime settimane, a partire da lunedì 11 settembre, quando su Canale 5 andrà in onda la prima puntata stagionale del reality prodotto da Endemol Shine Italy. Si tratta di Giampiero Mughini e Alex Schwazer.

Giampiero Mughini al Grande Fratello

Lo scrittore, come anticipato da Dagospia, sarà tra gli inquilini della Casa più spiata d'Italia. Giornalista di lunghissimo corso, Mughini nel corso della sua fortunata carriera ha frequentato con grande assiduità la televisione. Tra le partecipazioni più di successo quella a Controcampo, in veste di tifoso juventino, e a Ballando con le stelle, risalente alla scorsa stagione. Per la prima volta, a 82 anni, sarà alle prese con un reality show.

Alex Schwazer al Grande Fratello

Il sito specializzato TvBlog oggi ha svelato che anche Alex Schwazer prenderà parte al Grande Fratello. Il maratoneta campione olimpico di Pechino 2008 è simbolo di successo, di fama, ma anche di forza d'animo, considerando la tormentata e nota vicenda iniziata il 6 agosto del 2012, quando, nel clou della carriera, venne trovato positivo in un controllo antidoping.

Da lì è partita una vera e propria battaglia anche legale, tra sospensioni, stop, ricorsi e clamorosi ritorni mai davvero concretizzati. Nel 2015 Schwazer riprese ad allenarsi per partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016, ma poco prima di quell’evento, venne di nuovo squalificato in quanto positivo al doping per un campione di urine prelevato il 1º gennaio (la vicenda è stata raccontata di recente dal documentario di Netflix dal titolo Il caso Alex Schwazer). Lo sportivo classe 1984, nel 2022 in gara nell'adventure game Pechino Express, ha qualche flebile speranza di presentarsi alle Olimpiadi in programma a Parigi nel 2024, ma tutto dipenderà dalla eventuale riduzione di pena sulla squalifica (scade il 7 luglio 2024, mentre il 30 giugno è l'ultima data utile per poter ambire ad una qualificazione per i Giochi).

La rivoluzione del Grande Fratello

La scelta di due profili come quelli di Mughini e Schwazer come concorrenti mostra in maniera inequivocabile la volontà di Mediaset di voltare pagina rispetto al passato del Grande Fratello. D'altronde l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi nelle scorse settimane era stato chiarissimo. In sede di presentazione dei palinsesti del Biscione, il dirigente aveva detto: «I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto».

Insomma, le prime mosse, dalla Buonamici a Mughini e Schwazer, vanno esattamente nella direzione indicata da Pier Silvio Berlusconi: più storie, meno personaggi al limite.