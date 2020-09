Grande Fratello Vip, Denis Dosio: «Strano e bruttino, a 14 anni mi sfottevano. Poi i 100mila follower...»

Denis Dosio è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Star del web molto discussa, Dosio racconta di aver passato un momento difficile proprio a causa delle critiche subite sulla rete.

La sua carriera è iniziata da giovanissimo: «A 14 anni ho iniziato a pubblicare qualche post su Instagram - ha raccontato in un'intervista a Chi - poi video su YouTube dove facevo un pò il personaggio ... Dicevo: Ehi piccoline, come state?, anche se non mi ascoltava nessuno. Ero strano e bruttino, ma sono arrivato a 4 mila follower, poi però è iniziato un periodo un po' buio: la gente della mia città ha iniziato a prendermi in giro, addirittura alcuni proiettavano i miei video in classe per sfottermi».

Poi è cresciuto e le cose sono cambiate («Erano i primi colpi, e a 14 anni non ero abbastanza forte per sopportarli, così mi sono chiuso in me stesso. Per un anno sono uscito pochissimo, ma ho continuato a postare, perché mi rendeva felice nonostante il poco successo. Poi a 17 poi ho iniziato a fare palestra, i lineamenti sono cambiati, e in un anno sono arrivato a 100 mila»), anche garzie alla Formula trovata per sfondare nel web: «Storie in cui parlavo alle mie follower, che chiamo piccoline o viziatine, o recitavo (male) delle scene di Cinquanta sfumature di grigio o After. Cose un po' sexy, ma non porno, un modo per differenziarmi. E infatti la gente ha iniziato a notarmi e a sfottermi ancora più di prima, solo che questa volta invece di chiudermi in casa ho sfruttato la loro attenzione e sono diventato un caso mediatico. Fino all'invito di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque».

Partecipa per un riscatto e per la visibilità: Il motivo principale per cui ho accettato è che cerco il riscatto. Il pubblico ha forti pregiudizi su di me, al di là di chi mi odia, molti pensano che io sia uno stupido, e stare sotto le telecamere h24 è un' opportunità assurda per farconoscere Denis umanamente (...). E poi chiaramente ti il Grande Fratello ti dà una visibilità enormee per chi vuole fare televisione, come me, è il massimo».

