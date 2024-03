Denis Dosio denuncia un 27enne per averlo ferito con un bicchiere, ma il giovane viene assolto: «Era di plastica»

Denis Dosio lo aveva denunciato, accusandolo di averlo ferito al volto con il lancio di un bicchiere di vetro. Ma per il giudice il 27enne di Bari chiamato in causa dall'influencer «non ha commesso il fatto» ed è stato assolto. I fatti risalgono al luglio del 2019 e si verificarono nel locale "Tropicana" di Mykonos, in cui si trovavano sia il giovane barese che l'influencer: Dosio, quella sera, riportò una profonda ferita di sei centimetri alla fronte che ne causò una cicatrice.

Denis Dosio e la ferita in discoteca a Mykonos: assolto un 27enne

A poco meno di tre mesi dall'accaduto, Dosio presentò denuncia, e nel fascicolo dei pm finì anche un video in cui si vede il giovane barese lanciare qualcosa contro l'influencer.

Dalla visione del filmato, per l'avvocato, sarebbe «molto più plausibile ritenere che il lancio del bicchiere» non abbia «raggiunto la fronte» di Dosio. L'influencer, infatti, dopo aver visto arrivare il bicchiere, non avrebbe avuto «alcuna reazione istintiva e volontaria di difesa», ma «negli attimi successivi al lancio - scrive ancora l'avvocato -, continua in tutta tranquillità ad aggiustarsi il ciuffo dei capelli, non si tocca per niente la fronte e pare preoccuparsi solo della sua immagine».

«Non è molto chiaro - si legge nella memoria - se il Dosio abbia urtato violentemente nel piegarsi», per raccogliere una maglietta, «contro il bracciolo della panchina del locale» o se «altri soggetti ignoti» gli abbiano «spinto la testa contro il poggiabraccio».