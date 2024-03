Vitulano, «tentò di violentare una donna incinta»: adesso scatta l'assoluzione

Era accusato di tentata violenza sessuale, per un episodio che risaliva al 2017 e avvenuto a Vitulano. Coinvolto P.P., 50 anni, di Paupisi. Il pubblico ministero Licia Fabrizi ne ha chiesto la condanna a sei anni e otto mesi assolvendolo solo dal reato di violazione di domicilio. Il collegio penale, presieduto da Sergio Pezza, dopo la difesa dell'avvocato Ettore Marcarelli che ha sostenuto che si era di fronte a un ricostruzione non veritiera, ha assolto l'imputato con la formula «perchè il fatto non sussiste».

Secondo l'accusa, l'uomo si sarebbe introdotto nell'abitazione di una donna di nazionalità romena, in stato di gravidanza, e avrebbe tentato di violentarla, anche denudandosi. Ma la donna avrebbe reagito, tra l'altro gridando e facendo così accorrere un'amica vicina di casa. Un intervento che avrebbe messo in fuga l'uomo.