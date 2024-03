Benevento, s'intensifica la ragnatela dei controlli: agenti in azione in vari centri sanniti

In linea con quanto stabilito dalla Prefettura nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, non si fermano le attività messe in campo in provincia per contrastare i reati predatori attraverso mirati servizi di prevenzione e controllo. Anche questa settimana, nelle giornate del 6 e 7 marzo, sono stati impiegati numerosi equipaggi della Polizia di Stato nelle aree del Sannio, in particolare per contrastare i furti nelle abitazioni. Le pattuglie dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico del commissariato di Telese Terme e dei reparti prevenzione crimine Campania, hanno messo in campo pattugliamenti dinamici e posti di controllo fissi a San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Puglianello, San Lorenzello, Castelvenere e Amorosi, assicurando l'intensificazione della vigilanza nelle aree urbane, nelle zone periferiche ritenute maggiormente a rischio e lungo le principali arterie spesso utilizzate dalla criminalità proveniente dalle province limitrofe. Intensificati i controlli anche presso le aree commerciali, i locali pubblici e le zone cittadine più frequentate o utilizzate come luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi, sono state identificate oltre 320 persone, di cui 40 con precedenti penali, controllate 180 autovetture e 25 persone sono state sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Nel corso dei controlli, inoltre, una persona è stata sanzionata per guida senza patente con conseguente fermo amministrativo dell'auto. Nei prossimi giorni, i controlli degli agenti interesseranno altri centri della provincia al fine di proseguire, in sinergia e coordinamento con le altre forze di polizia, l'azione di contrasto alla criminalità diffusa.