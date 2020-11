Elisabetta Gregoraci e le «misure» intime di Pierpaolo Pretelli al GF Vip: «Batte tutti»

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci dà un giudizio sulle “misure” di Pierpaolo Pretelli, amico del cuore nella casa. Elisabetta Gregoraci di notte, assieme ad altri coinquilini, ha dato un voto a Pretelli, incoronandolo vincitore: «Pierpaolo batte tutti!».

A dare inizio ai doppi sensi l’ingresso di Andrea Zelletta in camera da letto. Zelletta entre in mutande, e rivolgendosi alla Gregoraci circa le sue dimensioni le dice di avere un “trucco”, mentre lei smorza i suo entusiasmi con un «Niente di che…».

Il riferimento fa alzare la temperatura e iniziano le risate, con la Gregoraci che “elogia” l’amico Pretelli sottolineando: «Pierpaolo batte tutti» e Zelletta che conferma: «Si, in effetti ha un bel paio di pall*». Dayne Mello ed Adua Del Vesco, incredule nel letto, si scambiano sguardi interrogativi mentre Elisabetta sembra ricordarsi della presenza costante delle telecamere: «Qua dopo tre mesi – si giustifica - non si capisce più niente… Qua ce ne usciamo che non si capisce più niente…».

