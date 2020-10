Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip a letto insieme nella notte: «Non ti do proprio niente»

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip c'è un'attrazione innegabile. Il concorrente sta facendo di tutto per sedurre l'ex moglie di Flavio Briatore e nella notte si è infilato nel suo letto cercando di ottenere qualcosa in cambio. La showgirl calabrese cerca di resistere, ma le intimità e le coccole non sono sfuggite alle telecamere, nonostante il buio.

Le immagini sono state trasmesse durante la diretta di Pomeriggio 5 e annunciate da Barbara D'Urso. Davanti alle insistenze di Pretelli, tra sorrisi e carezze, si sente dire dalla Gregoraci «Non ti do proprio niente».

Intanto cresce l'attesa per la diretta di questa sera. Dopo la paura iniziale finalmente Paolo Brosio, guarito dal coronavirus, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip; ma non sarà l’unico, anche Amedeo Goria varcherà la Porta Rossa per chiarirsi con la figlia Guenda e l'ex moglie Maria Teresa dopo quanto accaduto nella puntata scorsa.

Nella Casa gli equilibri sono sempre più precari e non mancano gli scontri. In particolare, tra Tommaso e la contessa De Black e tra Stefania ed Elisabetta che non se le mandano a dire.

Ultimo aggiornamento: 20:34

