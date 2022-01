Gf Vip, Gianmaria Antinolfi rischia di soffocare mentre mangia: «Si è accasciato». Panico nella Casa

Panico nella casa del Grande Fratello Vip. All'improvviso Gianmaria Antinolfi si è accasciato sulla tavola e ha rischiato di soffocare mentre mangiava. Quando gli inquilini hanno capito cosa stava succedendo sono corsi in suo aiuto proponendogli di bere dell'acqua. Fortunatamente l'imprenditore si è subito ripreso.

GFVip, Gianmaria Antinolfi rischia di soffocare

I vipponi si trovavano a tavola insieme per mangiare e a un certo punto il gieffino si è portato una mano alla bocca e ha piegato la testa. «Si è ustionato», ha detto allarmata Manila, mentre Sophie: «Ma respiri? Gian sputa». Miriana gli ha consigliato di bere dell'acqua.

GFVip, Gianmaria Antinolfi rischia di soffocare

Come testimoniato da un video finito sui social, Gianmaria aveva mangiato un boccone di cibo bollent che gli è finito di traverso. Dopo aver sorseggiato un po’ di acqua e aver tossito l'allarme è rientrato. Intanto, l'imprenditore che si era legato a Federica Calemme, ma che davanti alle esitazioni della modella pare si sia riavvicinato a Soleil, potrebbe lasciare la casa del GF per motivi di lavoro. Lo ha, infatti, raccontato alla Nazzaro poco tempo fa: «Io vado via il 24. Non ce la faccio più. Io il 1° febbraio devo andare a lavorare. L’ho promesso…».