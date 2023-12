Giovanni Ciacci: «Dopo il Grande Fratello ho pensato al suicidio. Combatto contro la depressione. Signorini? Mai più sentito, mi aveva garantito tutela»

Giovanni Ciacci dopo il Grande Fratello Vip ha pensato al suicidio. Sono queste le ultime dichiarazioni rilasciate a IlRiformista dal costumista. «Non sto bene, è stato un anno davvero difficile, il telefono ha smesso di squillare, mi sono ritrovato da solo e nella mia mente sono apparsi i mostri. In questo momento l’HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione»

Giovanni Ciacci, la malattia dopo il Gf Vip: «Ho avuto pensieri brutti: soffro di attacchi di panico e sono in cura da uno psichiatra»

Giovanni Ciacci e la depressione dopo il Gf

«Ho trovato il coraggio di parlarne e di curarmi, non è facile, la depressione è subdola e ti annienta. Gf Vip. «Sono stato così ingenuo e stupido. Mi avevano chiesto di partecipare all’Isola dei famosi, accetto ma rifiuto di fare le analisi del sangue, sapevo bene che nelle clausole dei reality c’era il divieto per un sieropositivo di partecipare. Intorno a me tutti quelli che sapevano della malattia mi dicevano di non parlarne, di non raccontare». Ha raccontato quindi del suo incontro con Alfonso Signorini: «Mi ha garantito tutela e soprattutto la cosa che mi stava più a cuore: far capire a tutti che oggi un sieropositivo grazie alle cure è una persona normale». Ma l'esperienza nel reality si è rivelata diversa da come se l'aspettava.

Il caso Bellavia

Come in molti ricorderanno nella casa scoppiò il caso Bellavia: alcuni inquilini della casa, tra cui Ciacci, furono accusati di bullismo nei confronti dell'ex conduttore di Bim Bum bam, che nel loft viveva un momento di difficoltà psicologica. Il noto costumista ancora oggi allontana qualsiasi accusa: «Io non sono un bullo, ho solo partecipato al gioco, non credo di aver trattato male una persona con una patologia certificata. Ma questo si valuterà nelle sedi opportune. Ho sempre chiesto di vedere il certificato medico di questa persona sia prima che dopo ma non mi hanno mostrato nulla. Ho fatto il mio gioco, nel regolamento c’è scritto che devi far fuori tutti gli altri concorrenti».

Emarginato da tutti

Ma dopo l'esperienza nel reality di Canale 5 Ciacci è stato emarginato da tutti anche dallo stesso Signorini ("Non l'ho mai più sentito") racconta: «In un attimo sono spariti tutti, amici e colleghi e, chi poteva, parlava di me dicendo cose immonde, è stato terribile. Ancora non mi spiego il comportamento di alcuni che non conoscendomi personalmente hanno espresso giudizi umani nei miei confronti. Simona Ventura, l’ho vista tre volte in vita mia e la stimo molto come professionista, ma lei parlando di me ha detto: “Finalmente ha buttato la maschera” o qualcosa del genere. Ma come si può dire una cosa del genere senza conoscermi?».