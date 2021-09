Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù nella notte: le parole inaspettate ai coinquilini

Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ci ripensa e prende le distanze da Lucrezia Hailé Selassié (detta Lulù) dopo il bacio scattato due giorni fa. Nella puntata di ieri il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni soffermandosi sulla passione e l'affinità nata tra i due inquilini della casa più spiata d'Italia. I due sono vicini sin dall'inizio di questa edizione.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo fa dietrofront

Davanti alle domande di Alfonso Signorini Manuel Bortuzzo è parso più timido e schivo, mentre Lulù si è lasciata andare: «Lui è molto dolce e vero, si nota subito dai suoi sguardi e da quello che dice. Mi piace anche perché è sempre molto altruista. Mi fa stare tanto bene. Posso dire che è difficile trovare persone così. Anche se ci conosciamo da poco più di una settimana, per me lui è importante».

Grande Fratello Vip, le parole inaspettate di Manuel Bortuzzo

Dopo la messa in onda, tuttavia, Manuel si è ritrovato in giardino con gli amici Nicola Pisu e Alex Belli e ha raccontato di voler prendere le cose con più calma facendo un piccolo dietrofront. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha fatto una battuta al ragazzo: «Dai che prossimamente avrai modo di testare la love boat con la tua Lulù». Da qui le parole inaspettate di Manuel: «Ma scherzi?! Se dovessi andare nella love boat porterei Alex non certo Lulú». Per i social è un chiaro segno di ripensamento, ma i due hanno dormito insieme anche la notte scorsa.