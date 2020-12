Grande Fratello Vip, Pierpaolo Petrelli fa dietrofront: «Se Elisabetta Gregoraci facesse un passo nei miei confronti...»

Al Grande Fratello Vip l’amicizia speciale fra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ha subito un rallentamento e i due si sono allontanati. Pierpaolo Petrelli però, ammette con i coinquilini della casa che se Elisabetta facesse un passo nei suoi confronti, lui sarebbe pronto a far tornare le cose come prima.

Dopo che Elisabetta Gregoraci ha specificato che tra di loro non poteva che esserci amicizia, Pierpolo Pretelli ha scelto di raffreddare decisamente il loro rapporto. Un allentamento a scopo difensivo, stando appunto alle parole del diretto interessato, che si è confidato con Andrea Zelletta, ammettendo di essere ancora “sensibile” alla sua coinquilina preferita: “Se lei facesse un passo nei miei confronti, riuscirei a far tornare tutto come prima. Ancora sono sensibile nei suoi riguardi, non mi è indifferente”.

Il sentimento gli impedisce di far nascere una semplice amicizia: “Vorrei far nascere un’amicizia normale ma ancora non ci riesco. Mi sono chiuso per proteggermi, ma non è che non vado da lei perché non mi interessa”.

