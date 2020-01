I Neoborbonici contro il Grande Fratello Vip: «Un'influencer offende Napoli e la sua lingua»

«Lo spagnolo mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento cafona». Elisa De Panicis, influencer da un milione di seguaci, all'interno della trasmissione tv Grande Fratello Vip su Canale 5, associa la lingua spagnola a Napoli e alla «cafonaggine» e manda su tutte le ire il Movimento Neoborbonico.

LEGGI ANCHE Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe attacca la Rai: «Licenziavano le donne in caso di gravidanza»

«Senza entrare nel merito della qualità della trasmissione - afferma una nota del Movimento - e senza entrare nel merito delle qualità della De Panicis, delle sue dichiarazioni o del suo abbigliamento, visto che la redazione ha già (giustamente) espulso un concorrente per il suo linguaggio volgare e violento riferito proprio alla De Panicis, si richiede alla redazione un provvedimento anche contro la influencer nel rispetto di milioni di Napoletani (tanti, purtroppo, anche quelli che seguono il GFV)».

LEGGI ANCHE Barbara Alberti sbotta in diretta al Grande Fratello Vip: «Non fa ridere un ca...o»

«Nell'attesa di una risposta, il Movimento Neoborbonico ha inviato ad Alfonso Signorini, conduttore e curatore della trasmissione, un vocabolario napoletano da consegnare alla signorina in questione per illustrarle, se riuscirà a leggerlo e ad apprezzarlo, la ricchezza, l'antichità e le meraviglie di una lingua napoletana utilizzata da poeti, cantanti, attori e artisti da secoli e in tutto il mondo».

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA