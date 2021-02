Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi furioso: «Non mi sta bene che tutto quello che dica Dayane passi così». La scorsa puntata l'influencer ha messo in dubbio le rivelazioni sull’orientamento della modella brasiliana, la quale a suo dire avrebbe strumentalizzato il suo rapporto con Rosalinda a fini di strategia.

Faccia a faccia durante la diretta della semifinale del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Dopo aver entrambi visto le clip riguardanti la questione, Alfonso chiede a Tommaso di spiegare meglio la sua opinione Il Vip risponde con senza nasconderti dientro un dito: «Dayane ha rivolto accuse nei miei confronti che erano esattamente le stesse che poi io ho fatto a lei. Sinceramente io non credo a questo innamoramento. Dayane diceva a Rosalinda quando si avvicinava a Zenga di rispettare il ragazzo che aveva fuori e poi però quando l'ha baciata e le diceva ti amo non aveva lo stesso rispetto»

Dayane: «Non dico ora ma due o tre mesi fa quando era tutto più bello io l'ho amata... come amica», quindi sta ritrattando nuovamente, mentre viene mostrata un'altra clip in cui la modella dice di non capire chi si innamora prima di uomo e poi di una donna.

Signorini ribadisce l'importanza di poter cambiare idea. Anche la Elia ammette di aver cambiato idea e ora ama nuovamente il suo ex Pietro Delle Piane. Zorzi è furioso «Questa cosa che quello che dice Dayane venga sempre buttato in caciara non mi sta bene. Dayane può essere incoerente quanto vuole ma non può venire a farmi la morale, su certe tematiche poi».

