Stefano De Martino, Dayane Mello nuovo amore? Il flirt con l'ex vippona

Stefano de Martino sta per tornare in televisione con nuna nuova stagione di Stasera tutto è possibile ma nel frattempo sono iniziate a girare alcune voci secondo cui il bel ballerino partenopeo abbia un nuovo flirt in corso.

Non molto tempo fa Stefano è stato avvistato con una ragazza di nome Luciana e qualcuno ha iniziato a spspettare che tra i due ci fosse del tenero finchè la notizia non è stata smentita da una fonte vicina, che ha rivelato che tra i due non ci fosse di più che una bella amicizia.

De Martino e il flirt con l'ex vippona...

Questa volta però sembrerebbe che l'ex ballerino di Amici abbia rispolverato una vecchia amicizia: si tratta dell'ex vippona Dayane Mello e a rilasciare quest'indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia al programma Password su Rtl 102.5.

«Ci sono aggiornamenti.

Le foto di lui insieme a Luciana sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi con lui ci siamo messaggiati scherzando. Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello».

Cosa aveva detto Dayane Mello qualche giorno fa

Qualche giorno fa la Mello ha rivelato ai suoi follower che sta frequentando una persona conosciuta tempo fa, che ha un figlio: la modella ha preferito non rivelare il nome ma il profilo tracciato sembra proprio quello dell'ex ballerino di Amici. De Martino e Dayane erano stati paparazzati insieme da Chi nell'estate 2017: all'epoca Belen (oggi single) era fidanzata con Andrea Iannone.