Dayane Mello: «Rosalinda Cannavò? Ci siamo allontanate, lei non è una mia amica»

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, le ricordiamo "migliori amiche" all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Poi, una volta terminato il reality, di quel forte legame pare sia rimasto solo un lontano ricordo. Cosa è successo? le due ex gieffine hanno preso strade differenti e la loro amicizia è andata a scemare nel tempo. Ne parla in un'intervista al settimanale Mio, la bella modella brasiliana, che chiarisce una volta per tutte il rapporto con Rosalinda.

APPROFONDIMENTI COME MAMMA L'HA FATTA Dayane Mello completamente nuda: foto e stories su Instagram... IL GOSSIP Dayane Mello e il flirt con Boro Boro: «Io fidanzata a mia... NUOVO AMORE? Dayane Mello, nuova frequentazione con un famoso rapper

«Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto - ha dichiarato Dayane - Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è».

Dayane successivamente ha espresso il suo pensiero, chiaro e diretto, anche sulla relazione tra Rosalinda e Andrea Zenga: «Rosalinda e Andrea mi piacciono e spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto».

La risposta di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò sul suo profilo Instagram, ha postato una storia dove fa evidentemente riferimento alle parole della Mello, risponde alle sue dichiarazioni con alcune frasi del libro "Le ali del sorriso": «Penso che nella vita tre cose siano essenziali: - l'umiltà di non sentirsi superiori a nessuno; - il coraggio di affrontare qualsiasi situazione; - la saggezza di tacere davanti alla stupidità di certe persone».