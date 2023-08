Harry e Meghan, il nuovo progetto per Netflix: i duchi del Sussex acquistano i diritti dell'adattamento di un romanzo che narra di due amanti sfortunati

Harry e Meghan continuano la loro scalata (solitaria) verso Hollywood. Dopo la serie di documentari sulla loro storia e le serie per Netflix, il Duca e la Duchessa del Sussex hanno acquistato i diritti di adattamento di un romanzo intitolato “Meet Me At The Lake” (Incontriamoci al lago) di Carley Fortune, diventato un best-seller quando è uscito lo scorso maggio e la cui storia richiama curiosamente elementi della vita del principe e dell’ex attrice. Il libro è stato descritto come «una storia mozzafiato di amanti sfortunati» e la «perfetta miscela estiva di romanticismo sexy e seconde possibilità».

Il libro di Fortune tratta argomenti di salute mentale e presenta un personaggio centrale coraggioso la cui vita cambia in seguito alla morte di sua madre in un incidente d'auto. Tutti sanno che Harry ha perso sua madre, la principessa lady Diana, in un incidente. E che Meghan ha sofferto di depressione in seguito alla nascita di suo figlio, Archie. Poi c'è stato l'incidente in Africa e le crisi con la Famiglia reale. Ora Meghan Markle indossa un cerotto per l'ansia sul polso e Harry ha quasi 40 anni, e sembra vagare senza direzione fluttuando per l'Estremo Oriente giocando a polo. Molti i passaggi del libro che sembrano richiamare alla ita difficile di Meghan e Harry, una coincidenza, forse, o forse no. Non è chiaro, se la coppia riprodurrà il libro sotto forma di un film o di una serie.

Il romanzo

Quello di cui siamo certi è che, in uno stile completamente diverso, la società di produzione di Harry e Meghan, Archewell, ha acquistato i diritti per adattare il Incontriamoci al lago. È l'utrice stessa del best seller a confermarlo su instagram: «Sono lieta di confermare che sto collaborando con le produzioni Netflix e Archewell per lavorare all’adattamento di Meet Me at the Lake. La storia d’amore di Will e Fern mi sta a cuore e non riesco a immaginare una collaborazione più perfetta. Scrivere questo libro è stata un’enorme sfida personale e vederlo riconosciuto in questo modo è davvero sorprendente».