Il Cantante mascherato, Orietta Berti eliminata: «Ecco i segreti della tramissione»

Il cantante mascherato, nuovo show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno con grande successo di ascolti, ha decretato il primo eliminato, l’Unicorno, ovvero Orietta Berti. Mentre aleggia ancora il mistero sugli altri interpreti travestiti da animali ancora in gara, la Berti ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” ha svelato qualche particolare inedito della trasmissione.





La sua esibizione di fronte alla giuria composta da Flavio Insinna, Mariotto, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, e Francesco Facchinetti nei panni dell’Unicorno non è stata semplice: «Mi hanno fatto la chioma più folta – ha spiegato - mi hanno tolto la retina per non mostrare il viso. Non vedevo niente, ma mi ricordavo i movimenti. Quella di indossare scarpe più alte è stata un’esigenza per via della gonna».

La segretezza imposta dalla conduttrice Milly Carlucci ai concorrenti è massima: «Ho lavorato davvero tantissimo. Nessuno di noi sa chi sono gli altri concorrenti, anche per gli alloggi avevamo camere in alberghi diversi e siamo stati costretti a cambiarci in macchina. Io non lavoro mai da sola e così anche i miei figli hanno dovuto coprirsi il volto».

Qualche giorno fa invece, ospite di “Italia Si”, ha spiegato quali erano stati secondo lei i motivi della sua eliminazione: “Forse ho sbagliato la scelta delle canzoni. Agli italiani piace l’acuto finale e io non l’ho fatto. Purtroppo è andata male (…) Ho preparato tante canzoni, mi spiace non poter continuare. Mi sono divertita molto”. Nella prossima puntata la Berti sarà presente in tramissione nelle vesti di ospite.

Ultimo aggiornamento: 19:01

