Ascolti tv: Il Cantante Mascherato vince la guerra: asfaltato il Grande Fratello Vip

Debutto vincente per Il cantante mascherato, il nuovo show canoro condotto da Milly Carlucci su Rai1, che ha sfiorato i quattro milioni e mezzo di telespettatori e il 21% di share (4 milioni 437 mila spettatori e il 20.9%), registrando un picco di 5 milioni 768mila spettatori alle 21.54.

LEGGI ANCHE Il Cantante Mascherato, gaffe di Ilenia Pastorelli sul Grande Fratello Vip

Su Canale 5 in calo Il Grande Fratello Vip: la seconda puntata ha fatto segnare 2 milioni 922mila spettatori pari al 16.76%. Su Italia 1 il film Giustizia privata ha raccolto 1 milione 636mila con il 6.75%; su Rai3 buon seguito per il film proposto in prima visione assoluta Io sono Tempesta con Marco Giallini, Elio Germano e Eleonora Danco, che ha totalizzato 1 milione 593mila pari al 6.5%; su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1 milione 157mila con il 6.1%; su Rai2 il consueto doppio appuntamento con la serialità americana di N.C.I.S. Los Angeles è stato seguito da 1 milione 103mila spettatori con il 4.4%; su La7 Propaganda Live ha avuto 869mila spettatori con il 4.51%. Sempre vincente il preserale di Rai1 con L'Eredità, che dai 3 milioni 586mila (21.3%) della Sfida dei 7 è passata a 5 milioni 214mila, pari al 25.6%, nel gioco finale.

Nell'access prime time Soliti Ignoti - Il Ritorno ha raggiunto 5 milioni 817mila telespettatori (22.5%). In questa fascia su Canale 5 Striscia la Notizia ha fatto registrare 4 milioni 726mila con il 18.27%; su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1 milione 582mila con il 6.24%; su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1 milione 383mila con il 5.58% nella prima parte e 1 milione 400mila con il 5.39% nella seconda.

Per l'informazione, alle 20 è leader il Tg1 con 5 milioni 631mila telespettatori (24,4%); per il Tg5 ci sono stati 4 milioni 447mila con il 19.02%, per il TgLa7 1 milione 161mila con il 4.98%. Viale Mazzini segnala anche il Tg2 delle 13 con 2 milioni 114mila (15.3%); il Tg3 delle 19 con 2 milioni 183mila (11.7%), saliti a 2 milioni 611 mila (12.4%) nelle edizioni delle 19.35 curate dalla Tgr. In seconda serata, su Rai1 l'appuntamento con Tv7 è stato visto da 844mila spettatori con il 10.4%.

Ultimo aggiornamento: 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA