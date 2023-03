Amici 22, tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo scatta il bacio sulle labbra in diretta: la reazione di Giorgia e Silvio Testi

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo fanno salire il tasso erotico della seconda puntata del Serale Amici 22: un sensualissimo ballo sulle note di Brivido felino si è concluso con un bacio sulle labbra che ha scatenato i fan del talent condotto da Maria De Filippi.

La Cuccarini e Emanuel Lo hanno accettato il guanto di sfida lancianto dai prof Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: «Rivincita per voi, ma non vincerete mai», le parole nella lettera per i colleghi. Ed è così che è cominciata la passionale performance che si è conclusa con un bacio sulle labbra. «Per la cronaca tranquilli! Giorgia e Silvio si sono divertiti», ha scritto poi Lorella Cuccarini su Instagram pubblicando le foto dell'esibizione, rassicurando i fan sulle reazioni dei rispettivi partner (Silvio Testi e la cantante Giorgia).

Il sensuale ballo ha scatenato una raffica di commenti sui social rivolti ad entrambi i ballerini. «Non so cosa scrivere e quindi scrivo solo: Emanuel Lo, 43 anni Lorella Cuccarini, 57 anni», si legge in un tweet che fa palesemente riferimento alla prestanza fisica di entrambi. «Emanuel Lo potrebbe essere mio padre, ma non lo è quindi complimenti», e ancora «Emanuel Lo sarai la mia tentazione di questo serale non ce la faccio più», «Come si diventa Lorella Cuccarini? Che bono Emanuel Lo che bono che bono che bono che bono che bono che bono».